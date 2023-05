KFC goes Tirol – Kentucky Fried Chicken eröffnet sein 13. Restaurant

Tirol kriegt seinen ersten KFC, ein Drive Thru in Wörgl. Das KFC-Team freut sich ab heute, 31. Mai, die beliebten Hühnchen-Bestseller anzubieten.

Das Ziel ist klar: In diesem Jahr sollen KFC-Fans ihr Lieblings-Chicken an noch mehr Standorten in Österreich genießen. Ab 31. Mai 2023 können sich die Österreicher:innen auf das erste Restaurant im Bundesland Tirol in Wörgl freuen.