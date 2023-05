Der Schwazer Silbersommer 2023

Brückenschlag, Brückenstreit, Brücken bauen

Diverse Ausstellungen, Gespräche, Konzerte, Theaterdarbietungen, Poetry-Slams, Workshops und Wettbewerbe – das Programm ist dicht und es wird garantiert jede und jeder darin fündig. Kulturreferentin Iris Mailer-Schrey ist besonders stolz auf das Jubiläums­programm: „Wir überwinden trennende Faktoren und bauen mit diesem vielfältigen und abwechslungsreichen Programm wahrlich Brücken von einer Kunstform zur nächsten.“

26 Veranstaltungen für Kultur-Fans

Klassischerweise beginnt der Silbersommer mit einer Eröffnungsmesse. Am 4. Juni erklingen deshalb in der Franziskanerkirche G. F. Händel und Mozart unter der Leitung von Walter Knapp. In der Burg Freundsberg sowie im Mathoi-Haus und im Rathaus werden Ausstellungen zum Brückenstreit und zu den Innbrücken als auch ein Schul-Filmprojekt gezeigt.

Der 30. Silbersommer ist gespickt mit vielfältigen Kulturhighlights. © Stadtmarketing Schwaz

Poesie-LiebhaberInnen kommen dagegen in der Stadtbücherei voll auf ihre Kosten, wenn wieder einmal ein Poetry-Slam über die Bühne geht. „Hidden Figures“ wird im Rahmen eines Freiluftkinos gezeigt, das Vokal­ensemble „Euphonie“ baut musikalisch eine Brücke in die Ewigkeit. Christian Hauser und Jakob Zimmermann, Virtuosen an Gitarre und Klavier, werden, mit freundlicher Unterstützung durch „pianoart“, im Weinkeller der Sparkasse ein famoses Konzert geben, während das „Theater ohne Pölz“ erneut eine neue Location bespielt und „Affäre Innsbrucker Straße“ im Veranstaltungssaal der Firma Trigonos zum Besten gibt.

Top-Events im Juni Bohemian Rhapsody – Music of Queen: Do., 1.6. 20 Uhr Viktor Gernot „Schiefliegen“: Fr., 2.6., 20 Uhr 5-Uhr-Tee mit Krakatao: So., 4.6., 17 Uhr Jeunesse-Konzert Trio Innsolitus: Fr., 16.6., 20 Uhr Schlusskonzert LMS Schwaz: Do., 22.6., 19 Uhr Caramba: Move & Dance: Sa., 24.6., 17 Uhr, und So., 25.6., 10 Uhr Benefizkonzert: Polizeimusik Tirol: Do., 28.6.,19 Uhr

Die Silberstadt wird am Samstag, von 9.30 bis 15.30 Uhr, wieder zum Hotspot für Bildung und Beruf. Das Karriere Open Air bietet Information und Unterhaltung für die ganze Familie.

Tirols größte Berufsmesse unter freiem Himmel

Informieren, ausprobieren, spielen beim Karriere Open Air

In der Schwazer Altstadt präsentieren sich am Samstag, 3. Juni, 70 Unternehmen und Betriebe und stellen ihre Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten vor. An diesem Tag erhalten die BesucherInnen praxisnahe Einblicke in verschiedenste Berufsfelder und können mit den Fachkräften ins persönliche Gespräch kommen. Bei den Ständen können berufstypische Tätigkeiten selbst ausprobiert werden und es wird zum Mitmachen eingeladen.

Ein Fest für die ganze Familie

Neben der informativen Karrierestraße wartet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Familien und Kinder auf alle BesucherInnen. An mehreren Stationen können kleine und große Kinder basteln, malen und spielerisch Berufsbilder kennenlernen. Purer Genuss erwartet die BesucherInnen in der „Kulinarikstraße“. Die Schwazer Altstadtbetriebe und der ein oder andere Foodtruck verwöhnen mit köstlichen Spezialitäten und traditionellen Schmankerln.

Highlights im SZentrum Am 28. Juni, 19 Uhr, lädt die Polizeimusik Tirol Musik­begeisterte in das SZentrum ein, denn das Be­nefizkonzert findet bei freiem Eintritt im Silbersaal statt. Erwin Vögele moderiert einen spannen­den und klangvollen Abend für den guten Zweck. Dirigiert wird von Michael Geisler. Ab 19.15 Uhr sorgen Egon & Freunde im Foyer für Unterhaltung. Weitere Infos unter www.szentrum.at/ veranstaltungen

Großes Vatertagsfest

Das Vatertagsfest des Kiwanis Club Schwaz ist ein beliebtes Ziel für die ganze Familie.

Nicht nur für Papas: das Kiwanis-Vatertagsfest am 11. Juni im Postpark. © Stadtmarketing Schwaz

Ein Fest mit viel Tradition und eine großartige Benefizveranstaltung für Kinder in Not: Der Kiwanis Club Schwaz veranstaltet am Sonntag, 11. Juni, das traditionelle Familienfest im Schwazer Postpark. Das Festzelt öffnet um 11 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert der Knappenmusik Schwaz. Ab 13 Uhr gibt es Stimmung mit „Egon & Freunde“ und der Band „Vielsaitig“. Ein betreutes Kinderprogramm, eine große Tombola und der beliebte „Fuggerexpress“ machen das Fest zum Erlebnis für Jung und Alt.

Die Kiwanis-Mitglieder freuen sich auf Ihr Kommen und bedienen Sie persönlich. Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt. Nähere Infos gibt es unter www.kiwanis-schwaz.at und www.schwaz.at

Die Schwazer Altstadt kocht auf (Stadt-)Liebe geht durch den Magen, deshalb ist die Freude groß, dass die Gastronomiebetriebe der Altstadt wieder jeden Donnerstag mit tollen Gerichten auf euch warten! Bei „Schwaz kocht auf“ verwandelt sich die Altstadt von Mai bis Oktober – immer von 11 bis 14 Uhr – in eine Schmankerlstraße für jeden Geschmack. Zudem laden die Gastgärten bei schönem Wetter zum Verweilen ein. Das kulinarische Programm ist schmackhaft, traditionell und vielfältig. Es reicht von den heimischen Tiroler Speisen wie Zillertaler Krapfen bis hin zu orientalischen Gerichten und Grillspezialitäten. Alle Infos auf www.schwaz.at, Facebook und Instagram.

Genuss pur: Schwazer Weinfest

Beim Schwazer Weinfest am 23. und 24. Juni dürfen sich die Gäste über heimische Schmankerln aus der Silberregion und verschiedenste österreichische Winzer mit ihren edlen Tropfen freuen.

Beim Weinfest am 23. und 24. Juni mit Freunden anstoßen. © Stadtmarketing Schwaz

Bei diesem stilvollen Event wird die Vielfalt der heimischen Rebsorten erlebbar. Zudem gibt es außergewöhnliche Weine aus Tiroler Früchten zu verkosten, welche die K-Fruchtkelterei präsentiert.

Diplom-Sommelier Andy Wimmer lädt gemeinsam mit dem TVB Silberregion Karwendel, dem Stadtmarketing Schwaz und den Stadtgalerien zu einem geselligen Fest mit sommerlichem Flair – ganz nach dem Motto „Der beste Wien ist der, den wir mit Freunden trinken“.

Platzkonzerte am Maximilianplatz

Die Schwazer Musikkapellen überzeugen mit musikalischem Können und tollen Programmen und laden in diesem Jahr wieder zu zahlreichen Platzkonzerten ein.

Musikalischer Genuss im Zentrum der Stadt. © Stadtmarketing Schwaz

Der wunderschöne Maximilianplatz (ehem. BH-Innenhof) bietet dank traumhaftem Ambiente, zentraler Lage und Teilüberdachung den perfekten Rahmen. Die Knappenmusik und die Stadtmusik Schwaz laden ab 16. Juni wöchentlich und abwechselnd zu ihren Platzkonzerten – bei freiem Eintritt. Ein Zusammentreffen und Miteinander von Einheimischen und Gästen mit besonderem Flair.