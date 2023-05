Grabher nahm Auftakthürde bei French Open ohne Probleme

Paris - Julia Grabher steht nach einem glatten Erstrunden-Erfolg erstmals in der zweiten Runde der French Open und somit auch eines Major-Turniers. Die 26-jährige Vorarlbergerin, die zuletzt in Rabat in ihrem ersten WTA-Tour-Finale gestanden war, fertigte die Niederländerin Arantxa Rus nach 85 Minuten sicher mit 6:2,6:3 ab. Sie sicherte sich damit ein Duell mit der Vorjahres-Finalistin und Nummer 6 des Turniers, Coco Gauff (USA). Dieses wird am Donnerstag stattfinden. (APA)