4,5 Prozent: Arbeitslosenquote in Osttirol bleibt konstant auf niedrigem Niveau

Lienz – „Der seit Jahren positive Trend am Arbeitsmarkt wurde durch die Pandemie nur kurz gebremst“, freut sich Doris Batkowski, Leiterin des Arbeitsmarktservice in Lienz, über die weiterhin sehr hohe Nachfrage nach Arbeitskräften in allen Branchen. Über das gesamte Jahr 2022 betrug die Arbeitslosenquote in Osttirol 4,5 Prozent, in den Sommermonaten von Juni bis September gab es im Vorjahr mit 2,6 Prozent deutlich Vollbeschäftigung in Osttirol. Das AMS verzeichnete weiters einen starken Rückgang der Arbeitslosen in allen Altersgruppen um durchschnittlich 32,9 Prozent.