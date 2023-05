Versuchter Auto-Einbruch in Karrösten: Polizei sucht nach Täter

Karrösten – In der Nacht auf Dienstag, gegen 3.10 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter einen Firmenwagen der Marke Ford in Karrösten aufzubrechen. Das Auto stand abgesperrt vor einem Einfamilienhaus. Da das Fenster auf der Fahrerseite zu diesem Zeitpunkt einen Spalt geöffnet war, versuchte der Täter, das Fenster gewaltsam herunterzudrücken und so das Auto zu knacken. Dies misslang und der Täter zog unverrichteter Dinge wieder ab.