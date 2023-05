Tirols Doppel-Hoffnung Erler schied in erster Paris-Runde knapp aus

Paris – Court an Court sind am Dienstagabend insgesamt vier Österreicher bei den Tennis-French-Open im Herren-Doppel-Einsatz gewesen. Nur einer kam durch. Denn Seite an Seite scheiterten die aktuell besten ÖTV-Doppel-Cracks Alexander Erler/Lucas Miedler knapp an den als Nummer fünf gesetzten Lloyd Glasspool/Harri Heliovaara (GBR/FIN) mit 6:7(3),6:4,3:6. Dafür setzte sich im Österreicher-Duell Sam Weissborn gegen Philipp Oswald in einem 2:33-Stunden-Marathon durch.