Schildkröte in Hall ausgebüchst: Polizei sucht Besitzer von „Schildi"

Hall – „Langsam aber sicher war "Schildi" auf einem Feldweg in Hall auf dem Weg ins Schwimmbad. Doch zur Abkühlung kam es nicht, da Fußgänger die Schildkröte, die offenbar ausgebüchst war, zur Polizei brachten", postete die Polizei Tirol Dienstag auf ihrem Facebook-Account und versuchte so, den Besitzer oder die Besitzerin der abenteuerlustigen Schildkröte ausfindig zu machen. „Schildi" erhielt demnach beste Betreuung: „Unsere Kollegen verschafften Schildi eine gratis Taxifahrt ins Tierheim Mentlberg wo die Schildkröte nun auf Frauchen oder Herrchen wartet", heißt es in dem Posting weiter.