Unfall in Hinterriß: Pferde gerieten in Panik, Kutscher leicht verletzt

Hinterriß – Ein 69-jähriger Österreicher war am Dienstag in der Hinterriß, im Gemeindegebiet Vomp, mit seinem Pferdegespann unterwegs. Er fuhr von der Rasthütte Engalm in nördliche Richtung zum Parkpatz des Gasthofes Eng. Auf halber Strecke, gegen 12.30 Uhr, ging das rechte seiner zwei Noriker-Pferde plötzlich durch. In seiner Panik steckte es auch das zweite Pferd an, sodass beide Pferde in Richtung Tal ausbrachen. Der Mann versuchte die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen, als ein Pferd nach rechts abzubiegen versuchte.