Wirkung auf Mensch und Natur: Der Mond und seine vielen Gesichter

Um den Mond ranken sich viele Mythen. Belegen kann man diese kaum, widerlegen ebenso schlecht. Dennoch schreibt ihm der Mensch seit jeher wundersame Kräfte zu. Tipps, wie der Mond beim Abnehmen hilft und wann gewaschen wird.

Innsbruck – Es ist Sonntag, der 28. Mai 2023. Der Mond steht zunehmend im Zeichen der Jungfrau. Es ist ein Kältetag und die Kraft des Mondes macht sich heute an den Verdauungsorganen und beim Kreislauf bemerkbar. Auf schwere Speisen bestenfalls verzichten. Stattdessen empfehlen sich regenerierende Massagen und ein Haarschnitt. Im Haushalt ist heute ein guter Tag zum Umtopfen, im Garten das Säen von Gemüse und das Pflanzen von Sträuchern und Bäumen begünstigt.





Die Wirkung des Mondes auf Mensch und Natur hängt mit den zwölf Tierkreiszeichen zusammen, die der Mond auf seiner Umlaufbahn durchwandert. © iStock

Viele Menschen haben an dieser Stelle wohl schon aufgehört, diesen Text zu lesen und umgeblättert. Alles reiner Aberglaube, so ihre Meinung. Doch viele Menschen schreiben dem Mond Kräfte zu, mit denen er auf Mensch und Natur wirkt. So etwa Thomas Poppe. Für ihn ist der Mond mehr als nur ein mystischer Körper am Sternenhimmel. „Es gibt kaum einen Bereich in unserem Leben, in dem der Mond keinen Einfluss auf uns hat“, ist sich der Autor sicher. Gemeinsam mit seiner Frau Johanna Paungger Poppe hat der 71-Jährige inzwischen 13 Bücher über den Mond und seine Wirkung verfasst.

Tipps Zimmerpflanzen gießen Zimmerpflanzen sollten vorzugsweise an so genannten Blatttagen gegossen werden (Krebs, Skorpion, Fische). An Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lieber darauf verzichten. Ansonsten machen sich Schädlinge breit. Wäsche waschen Bei abnehmendem Mond gewaschene Wäsche wird sauberer, besonders an Wassertagen (Fische, Skorpion, Krebs). Der zunehmende Mond hingegen führt zu stärkerer Schaumbildung, hartnäckige Flecken bleiben im Wäschestück.

Den Auftakt machte 1991 das Buch „Vom richtigen Zeitpunkt“. Bis heute wurden die Werke der beiden über 18 Millionen Mal verkauft und in 30 Sprachen übersetzt. „Dabei beleben wir eigentlich nur uraltes Wissen neu“, erklärt Poppe.

Es gibt kaum einen Bereich in unserem Leben, in dem der Mond keinen Einfluss auf uns hat. Thomas Poppe, Autor und Mondexperte

Denn schon seit Jahrtausenden beobachten die Menschen den Mond und seine Wirkung. „Früher wusste man etwa, wann Holz geschlägert werden muss, damit es trocken und somit stabil und langlebig ist.“ Heute würden nur noch wenige Menschen „Mondholz“ kennen, der wirtschaftliche Gedanke habe sich nach den beiden Weltkriegen durchgesetzt. Das Wissen um den Mond ging weitgehend verloren.

„Johanna ist auf einem Bergbauernhof in Walchsee aufgewachsen. Die Rhythmen des Mondes hat sie von ihrem Großvater gelernt. Alles, was wir in unsere Bücher schreiben, ist also eigentlich uraltes Wissen aus Tirol“, erklärt der 71-Jährige.

Tipps Haare schneiden Für dichtes Haar empfiehlt es sich, den Friseurtermin auf Löwe- und Jungfrautage zu legen. An Fische- und Krebstagen sollte man allerdings lieber darauf verzichten. Das Haar wird ansonsten schuppig, struppig und widerspenstig. Konservieren Marmeladen und Säfte vorzugsweise im aufsteigenden Mond (Schütze bis Zwillinge) einkochen. Das Obst ist dann saftiger, das Aroma schmackhafter. Früchte am besten an Widder ernten und einmachen, Wurzelgemüse an Steinbock und Stier.

Den größten Einfluss auf Mensch und Natur haben demnach die Mondphasen: d.h., ob der Mond im Neu- oder Vollmond steht, sich gerade in der zu- oder abnehmenden Phase befindet.

Man sollte alles ein wenig im Voraus planen. Es geht immer um den richtigen Zeitpunkt. Thomas Poppe, Mondexperte

„Daneben gibt es noch die Tierkreiszeichen. Innerhalb eines Zyklus, also von Neu- bis Neumond, durchwandert der Mond alle zwölf Tierkreiszeichen, wobei er in jedem etwa zwei Tage steht“, erklärt Poppe. Jedes davon regiert eine Körperzone (z. B. Fische die Füße), beeinflusst einen Pflanzenteil (z. B. Waage die Blüte) und besitzt eine spezielle Nahrungsqualität (z. B. Salz an Stier-Tagen).

Gewinnspiel: 2 x

E-Mountainbike TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Zudem werden alle zwölf Tierkreiszeichen (nicht zu verwechseln mit den astronomischen Sternbildern) einem der vier Elemente zugeordnet. Widder, Löwe und Schütze gehören zum Feuer, Stier, Jungfrau und Steinbock zur Erde. Der Luft werden Zwillinge, Waage und Wassermann zugeordnet, das Wasser beinhaltet Krebs, Skorpion und Fische.

Tipps Fenster putzen Fensterputzen ist selten angenehm. Bei einem Luft- oder Wärmetag im abnehmenden Mond geht die Arbeit allerdings leicht von der Hand. Dann genügt schon Wasser mit einem Schuss Spiritus – hochkonzentrierte Mittel sind überflüssig. Unkraut jäten Für das Jäten und Ausreißen von Unkraut ist der abnehmende Mond die geeignete Zeit, am günstigsten beim Zeichen Steinbock. Dabei sollten Nutzpflanzen nicht verletzt werden, diese könnten ansonsten ebenfalls eingehen.

Je nach Mondstand wirken sich bestimmte Tätigkeiten in Haushalt und Garten günstig oder eher ungünstig aus. „Man sollte alles ein wenig im Voraus planen. Es geht immer um den richtigen Zeitpunkt.“ Viele Menschen legen daher etwa ihren Friseurtermin auf Löwe- oder Jungfrauentage. Planbare Operationen verlegt so mancher in die Phase des abnehmenden Mondes. Denn dann ist „die Narbenbildung geringer, Blutungen schwächer und die Heilungsphase kürzer“, so Poppe.

Oft heißt es, bei Vollmond drehen alle in der Notaufnahme durch. Das ist aber eher ein subjektives Gefühl. Johannes Schwamberger, Tirol Kliniken

Will jemand beispielsweise abnehmen, empfiehlt sich die sogenannte Mondkur. Dabei ist es sinnvoll, bei Voll- und Neumond jeweils einen Fastentag einzulegen. Bei abnehmendem Mond darf normal gegessen werden, bei zunehmendem etwas weniger.

Wissenschaftlich gibt es bislang kaum Studien, die den Einfluss des Mondes beweisen. Allerdings auch nur wenige wissenschaftliche Arbeiten, die ihn widerlegen. „Das Wissen bedarf keiner Rechtfertigung. Es beweist sich ausschließlich durch sich selbst“, sagt Poppe. Er rät zum Ausprobieren und Erfahrungenmachen.

Erfahrungen mit dem Mond hat aber wohl nahezu jeder gemacht. Insbesondere um den Vollmond ranken sich Mythen. Dann klagen etwa viele Menschen darüber, schlecht zu schlafen, zudem soll es mehr Verkehrsunfälle und Geburten geben.

Zumindest das mit den Geburten scheint widerlegt. „Wir haben 2020 die Zahl der Geburten in der Innsbrucker Klinik mit den Mondphasen verglichen. Die Zahl der Geburten an Vollmondtagen war dabei nicht höher als an anderen Tagen“, erklärt Johannes Schwamberger von den Tirol Kliniken. Und auch mit einem anderen Glauben räumt er auf. „Oft heißt es, bei Vollmond drehen alle in der Notaufnahme durch. Das ist aber eher ein subjektives Gefühl und lässt sich schwer belegen“, so Schwamberger.

Tipps Massagen Für Massagen, die der Entspannung und Entkrampfung dienen, eignet sich der abnehmende Mond. Soll eine Massage vorwiegend regenerierend und kräftigend wirken, sind die Ergebnisse bei zunehmendem Mond besser. Gemüse ernten Die günstigste Zeit für Ernten, Haltbarmachen und Lagern ist die Zeit des aufsteigenden Mondes (Schütze bis Zwillinge). Wer Getreide, Gemüse und Kartoffeln ernten möchte, sollte sich am besten einen Widdertag dafür aussuchen.

Eine Studie aus 2021 von US-amerikanischen und argentinischen Wissenschaftern scheint allerdings einen Einfluss des Mondes auf den Schlaf des Menschen zu belegen. Drei bis fünf Tage vor Vollmond schliefen Testpersonen tatsächlich elf bis 25 Minuten weniger als normalerweise.

In einer Studie der Uni Würzburg aus demselben Jahr wurde der Einfluss des Mondes auf den weiblichen Menstruationszyklus nachgewiesen. Bei einem Viertel der untersuchten Frauen unter 35 trat die Menstruation synchron mit dem Voll- oder Neumond auf.