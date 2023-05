Erste Gigafactory für Elektroauto-Batterien in Frankreich eröffnet

Douvrin – Heute hat das gemeinschaftliche Unternehmen von Stellantis (Peugeot, Citroen, Fiat, Jeep ect), Mercedes-Benz und Total Energies/Saft ihre erste Gigafactory in Frankreich eröffnet. Bei dem Werk von ACC (Automotive Cells Company) in Douvrin nahe Lille werden Lithium-Ionen-Akkus erzeugt, die dann in Elektroautos zum Einsatz kommen, um den CO2-Ausstoß zu verringern. Mit dem Betrieb dürfte ACC gegen Ende des Jahres beginnen.

Stellantis will als Konzern bis zum Jahr 2038 CO2-Neutralität (netto) vorweisen können und stellt daher sukzessive Produktion und Angebot um. Schon jetzt bietet die Unternehmensgruppe 24 verschiedene batterieelektrische Fahrzeuge an, bis Ende 2024 sollen es weltweit 47 sein. Bestandteil des Vorhabens ist das Errichten von insgesamt fünf Gigafactorys in Europa und in Nordamerika.