Basketball-WM: ÖBV-Frauen besiegten Niederlande, verloren dann gegen Spanien

Wien – Österreichs 3x3-Basketballerinnen sind am Dienstag mit einem Sieg und einer Niederlage in die Weltmeisterschaft (Pool A) auf dem Rathausplatz in Wien gestartet. Anja Fuchs-Robetin, Sigrid Koizar, Camilla Neumann und Sarah Sagerer bezwangen Vize-Europameister Niederlande souverän 21:12 und verloren danach gegen Spanien 12:18. Am Donnerstag sind sie gegen Brasilien und Gruppenfavorit Frankreich im Einsatz.