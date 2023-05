Nordkorea räumt misslungenen Start eines Satelliten ein

Nordkorea ist nach eigenen Angaben mit seinem ersten Versuch gescheitert, einen Satelliten für die militärische Aufklärung ins All zu bringen. Das von Kim Jong-un regierte Land räumte am Mittwoch - nur wenige Stunden nach dem Start der Trägerrakete "Chollima-1" von der Westküste des Landes - den technischen Fehlschlag ein. Die Rakete sei ins Meer gestürzt, ein zweiter Satellitenstart sei aber bereits geplant.

Der jetzige Raketenstart sorgte in der Millionenmetropole Seoul kurzzeitig für Unruhe: In der südkoreanischen Hauptstadt waren am Morgen Alarmsirenen zu hören, in Textnachrichten wurden die Einwohner aufgerufen, sich auf eine Evakuierung vorzubereiten. Der Alarm wurde später zurückgenommen. Es habe sich um einen Fehler gehandelt, teilte das Innenministerium mit. Für die deutschen Staatsbürger bestehe derzeit kein Grund zur Beunruhigung, hieß es in einem Rundschreiben der deutschen Botschaft. "Die aktuelle Situation unterstreicht jedoch, dass wir uns in einer Lage erhöhter Spannungen befinden."