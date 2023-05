Deutsche Band Silbermond blickt mit neuer Platte nach vorn

Aufgeben oder weitermachen - in schweren Zeiten muss man sich zwischen diesen Möglichkeiten entscheiden. Das weiß auch Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß. "Wir haben jetzt eine neue Situation, in der wir uns alle befinden und wir nehmen die an und suchen unseren neuen Platz darin", sagt die Sängerin im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Genau in diesen schweren Zeiten ist das neue Album der Band entstanden, das am Freitag erscheint.