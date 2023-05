Über 1.000 Ausreisezertifikate für Asylwerber ausgestellt

Im Vorjahr sind 1.005 Ausreisezertifikate für Asylwerber erfolgreich ausgestellt worden. 253 Versuche bei den jeweiligen Herkunftsstaaten fielen negativ aus, zeigt eine Anfragebeantwortung des Innenministeriums an den freiheitlichen Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer. Ein großer Teil der angeforderten Zertifikate erwies sich als überflüssig, weil die Asylsuchenden in andere Staaten weiterreisten.

Die Ausstellung von Zertifikaten durch die jeweilige Botschaft ist die Voraussetzung dafür, abgelehnte Asylwerber ohne Reisepass in ihre Herkunftsstaaten zurückführen zu können. So wurde etwa seitens Pakistans 72 Mal die Rücknahme von Flüchtlingen abgelehnt. Bei Nigeria war es in 55 Fällen so. Solche Flüchtlinge haben daraufhin in Österreich einen geduldeten Status, können aber z.B. nicht arbeiten.