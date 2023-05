Tobias Hantmann in der Galerie Kugler: Landschaftliches als Jongliermasse

Innsbruck – Die Landschaft ist eines der „ewigen“ Themen der Malerei. Und wird trotzdem nie langweilige, wie Tobias Hantmann meint, dessen gesamtes, sich immer wieder wandelndes Œuvre Himmlisches und Irdisches, Bergiges und Taliges durchzieht. Wobei ihn zwar Reales beim Malen seiner Bilder inspiriere, sagt der 47-Jährige Deutsche, was letztlich allerdings egal sei. Sind die assoziativen Details doch nichts anderes als Versatzstücke einer letztlich abstrakten Versuchsanordnung. Inszeniert als Spiel mit unterschiedlich großen Farbflecken, die so etwas wie ein Schloss, ein See, ein Berg oder ein Himmel sein könnten.