Für 5,3 Millionen hat Pettneu ein neues Gemeindezentrum erhalten

Pettneu – „Wir hatten das älteste Gemeindehaus im Bezirk und dringenden Handlungsbedarf. 2016 konnten wir nach umfangreichen Vorarbeiten und Verhandlungen mit dem Projekt starten“, erklärt Bürgermeister Patrik Wolf die lange Vorgeschichte, die nun ein erfreuliches Ende gefunden hat. Nach zwei Jahren Bauzeit wurde in Pettneu ein neues Gemeindezentrum in Betrieb genommen.

Es handelte sich um einen langjährigen Wunsch der Bevölkerung. Rund 60 % der 550 Pettneuer Haushalte signalisierten in einer Umfrage, was ihnen beim neuen Zentrum wichtig ist – ein entsprechender Gemeindesaal, der in Pettneu seit 2003 nicht mehr zur Verfügung stand, stand an obersten Stelle, so Wolf. Bei einem Architekturwettbewerb setzte sich das Büro Erich Strolz als Sieger durch.