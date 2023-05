Innsbruck prüft Kindergarten für Kinder von städtischen MitarbeiterInnen

Die zuständige Stadträtin Elisabeth Mayr (SPÖ) begrüßt den Vorstoß grundsätzlich. Sie ist aber wenig zuversichtlich, dass ein städtischer Betriebskindergarten in naher Zukunft umsetzbar ist. „Ganz einfach weil wir keine geeigneten Flächen in Magistratsnähe in Aussicht haben. Wir sind ja schon seit vielen Jahren auf der Suche“, betont Mayr. Gelungen sei kürzlich die Errichtung einer Betriebskinderkrippe in der ehemaligen Müllerschule in Wilten, die gut angenommen werde.