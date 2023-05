Snus im Blut statt Rauch in der Lunge: Experten warnen vor Nikotinbeutel

Am heutigen Weltnichtrauchertag warnen Experten: Immer mehr Tiroler Jugendliche nutzen Nikotinbeutel. Die Päckchen haben den vielfachen Nikotingehalt von Zigaretten und machen hochgradig süchtig.

Innsbruck – Lippe hoch, Päckchen auf das Zahnfleisch legen und wirken lassen. So funktionieren Nikotinprodukte, die in Österreich als Nikotinbeutel, Snus, Nic-Bags oder Nicotine Pouches bekannt sind. Der Effekt der Päckchen, bei denen Nikotin blitzschnell über das Zahnfleisch an die Blutbahn abgegeben wird, ist mindestens vergleichbar mit fünf Zigaretten. „Der Nikotingehalt geht damit durch die Decke. Wie stark die Beutel wirken, hängt stark von der Dosierung ab. Kennzeichnungspflicht gibt es keine“, erklärt Armin Staffler von „kontakt+co“.





Der Nikotingehalt geht damit durch die Decke. Wie stark die Beutel wirken, hängt stark von der Dosierung ab. Armin Staffler (Suchtpräventionsstelle „kontakt+co“ Tirol)

Der pädagogische Mitarbeiter der Tiroler Suchtpräventionsstelle des Jugendrotkreuzes hat festgestellt, dass sich Anfragen zu diesen Zigaretten-Alternativen in den letzten drei Jahren bei Jugendlichen häufen. Das deckt sich mit den Beobachtungen der Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK). Den Beutelchen haftet, ebenso wie elektronischen Zigaretten oder Shishas, ein gesünderes Image an. Das sei aber falsch, warnt man anlässlich des heutigen Weltnichtrauchertags. „Eltern, Lehrende, aber auch Ärztinnen und Ärzte beobachten die Entwicklung mit Sorge. Das macht sich in ganz Europa bemerkbar“, kommentiert ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter die schnell süchtig machenden Beutel.

In der Sportszene schon lange beliebt

Schon vor 30 Jahren nutze man Snus und Co. in der Sportszene, weil die Lunge unbeschadet bleibt. Bei den Eishockeyspielern waren sie unter der Hand ebenso bekannt wie bei den Nordischen Kombinierern. 2018 berichtete die Wochenzeitung Die Zeit von Snus-Konsumenten in der deutschen Fußball-Bundesliga. Seit einigen Jahren ist die Droge im Tiroler Jugendzimmer angekommen. „Wir beobachten, dass manche Nutzer, ähnlich wie beim Rauchen, 12 bis 14 Jahre alt sind“, sagt Staffler.

Eltern, Lehrend­e, aber auch Ärztinnen und Ärzte beobachte­n die Entwicklung mit Sorge. Andreas Krauter (Chefarzt der ÖGK)

Dass Eltern oft erst spät davon erfahren, hat einen Grund. „Man sieht die Nikotinbeutel von außen nicht, das macht den Einstieg sehr viel leichter“, sagt Sophie Meingassner, Leiterin des „Rauchfrei Telefons“ der ÖGK. Das führt dazu, dass in der Schulzeit oder zu Hause ungehindert „gesnust“ wird.

Mögliche Anzeichen können laut Medizinern erhöhte Nervosität und Unruhe der Kinder sein. „Ansonsten wird es Speichelanalysen und Analysen aus Körperprodukten brauchen, um den Nachweis zu führen“, aber darum gehe es nicht, meint Mediziner Krauter. Es brauche vielmehr eine verantwortungsvolle „Erwachsenengeneration, die verhindert, dass Jugendliche krank gemacht werden“.

Zahlen zum Weltnichtrauchertag 160.000 In Tirol greifen rund 120.000 Menschen täglich zur Zigarette. Zusätzlich rauchen weitere 40.000 gelegentlich. 45.000 Über ein Drittel davon (45.000) hat in den vergangenen Jahren erfolglos versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. 700 An Rauchfrei-Kursen der Suchthilfe Tirol haben seit 2017 fast 700 Tiroler (zwei Drittel Frauen) teilgenommen. 30 % Nach den Rauchfrei-Kursen sind über 30 Prozent der Teilnehmer rauchfrei. 80 Prozent rauchen kurzfristig nicht mehr.

Ähnlich wie bei Alkohol- und Zigaretten-Konsum ist das in Tirol nicht immer gegeben. Noch immer wirkt der Mythos „Sport-Droge“. Nicht selten finden sich bei Wettkämpfen entlang der Sportplätze ausgespuckte Nikotinbeutelchen, nicht immer sind sie von Jugendlichen.

Apropos Handhabung: Eigentlich werden die Päckchen nach einer Nutzung von rund einer halben Stunde unter der Oberlippe in ein dafür vorgesehenes Extrafach in der Plastikdose gesteckt. Der Mülleimer ist also integriert. Die Produktauswahl ist vielfältig. Snus ist ein Tabakprodukt, dadurch leicht feucht und muss kühl gelagert werden. Es darf nur in Schweden, der Schweiz sowie online verkauft werden.

Gewinnspiel: 2 x

E-Mountainbike TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Hierzulande ohne Tabak, aber mit Nikotin

Die in Österreich im stationären Handel erhältlichen Beutel beinhalten keinen Tabak. Das Nikotin wird hier über Trägersubstanzen wie Salze, getrocknete Pflanzenteile oder Zellulose transportiert. Deswegen werden sie als „tabakfreie“ Produkte beworben, was zwar nicht falsch ist, aber einen falschen Eindruck vermittelt. Denn süchtig macht das Nikotin, nicht der Tabak.

Man sieht die Nikotinbeutel von außen nicht, das macht den Einstieg sehr viel leichter. Sophie Meingassner (Leiterin „Rauchfrei Telefon“)

Die qualmfreien Produkte bestechen durch vielfältigen Geschmack. Es gibt sie mit Mango-Mint-Touch ebenso wie mit Banana-Flavour. Sie sind damit für Jugendliche attraktiv. Das trifft auch auf die Verpackungen zu. „Das Marketing für diese Produkte ist sehr ausgefeilt und auf Jugendliche zugeschnitten“, sagt Staffler. Manche Dosen würden Aufgrund ihrer bunten Aufmachung ähnlich wie Panini-Bilder gehandelt.

Und was sagt der Gesetzgeber in Tirol? Seit März gilt ein verschärftes Jugendschutzgesetz. Produkte dieser Art dürfen weder an Jugendliche verkauft noch von diesen im öffentlichem Raum konsumiert werden. Das ist zu wenig, meinen Experten, denn diese Regelungen sind online simpel zu umgehen. „Es braucht dazu nur einen Klick, um anzugeben, dass man 18 Jahre alt ist“, erklärt Staffler. Das sei natürlich kein Hindernis.