Umschlag mit Patrone: Trentiner LH nach Morddrohungen unter Polizeischutz

Am Montag wurde im Postverteilzentrum in Trient ein Umschlag mit einer Patrone abgefangen, die an das Sekretariat des Landeshauptmann gerichtet war. Der Brief war mit „Der einsame Wolf" unterzeichnet und enthielt Drohungen gegen Fugatti und seine Kinder. Die Ermittlungen der Polizei in Trient konzentrieren sich auf Tierschützer. Fugatti, ein Spitzenpolitiker der rechten Partei Lega, hatte sich in den vergangenen Wochen viel Kritik zugezogen, weil er Problembären töten lassen will.