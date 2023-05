In Wien getötete 13-Jährige: Es bleibt bei lebenslang und 19 Jahren

Wien – Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat am Mittwoch die Rechtsmittel zweier Männer zurückgewiesen, die im Fall der im Juni 2021 in Wien getöteten 13-jährigen Leonie lebenslang bzw. 19 Jahre Haft ausgefasst hatten. Die Nichtigkeitsbeschwerde des 24-Jährigen wurde verworfen, beide Strafberufungen ebenso. Damit sind sämtliche Urteile in den Fall, über den medial ausführlich berichtet worden war, rechtskräftig.