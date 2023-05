Christian Deutsch geht als SPÖ-Manager: „Blicke auf bewegte Zeiten zurück”

Wien ‒ Christian Deutsch ist Geschichte als Manager der SPÖ. Er hat heute wissen lassen, dass er am Ende des Sonderparteitags am kommenden Samstag als Bundesgeschäftsführer zurücktreten wird. In einer internen Mail von Deutsch an die Funktionäre heißt es: „Es war eine spannende und wichtige Aufgabe, die ich mit viel Freude und Sorgfalt wahrgenommen habe. Nach fast vier Jahren in dieser verantwortungsvollen Funktion blicke ich auf bewegte Zeiten zurück.“