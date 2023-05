Papagei „Śirin“ entflogen: Landecker Feuerwehr fing gefiederten Ausreißer wieder ein

Landeck – Am Freitagabend wurde die Landecker Feuerwehr zu einem tierischen Einsatz gerufen. Was war passiert?

Bereits untertags war der Corella Papagei „Śirin“ aus seinem Käfig und in weiterer Folge über ein Fenster aus der Wohnung in der Brixenstraße geflogen. Die Besitzer machten sich auf die Suche nach dem Nymphensittich. Über soziale Medien wurde zur Mithilfe aufgerufen.

Erst mehrere Stunden später wurde der Vogel schließlich bei Einbruch der Dunkelheit von den Besitzern in einer Trauerweide in der Ulrichstraße entdeckt. So einfach ließ sich der Papagei aber nicht wieder einfangen. Er blieb einfach ganz weit oben im Baum sitzen. Ein Fall für die Feuerwehr Landeck: Mit einer Drehleiter rückten vier Florianijünger aus um den Ausreißer einzufangen.