225.200 Euro: Spitzenmanager verdienten im Vorjahr um 1,7 Prozent mehr

Laut einer Studie des Wirtschaftsforums für Führungskräfte gab es in den heimischen Chefetagen damit ein Plus. Wie alle anderen Einkommensgruppen auch, sorgt die Inflation für ein Minus: Bei Managern liegt es bei 7,2 Prozent.

Wien – Manager heimischer Unternehmen haben im Vorjahr im Schnitt zwar etwas mehr verdient, die hohe Inflation machte die Zugewinne aber real wieder zunichte. Laut einer Umfrage des Wirtschaftsforum der Führungskräfte (WdF) unter 459 Chefinnen und Chefs, sind die Einkommen in der obersten Führungsebene im Jahresvergleich um 1,7 Prozent auf 255.200 Euro gestiegen. Unter Berücksichtigung der Inflation ergab sich jedoch ein Minus von 7,2 Prozent.

Das sei für die Manager bereits der zweite reale Kaufkraftverlust in Folge. „Während die Anforderungen an Führungskräfte besonders stark steigen, erleiden auch sie einen realen Kaufkraftverlust", so Andreas Zakostelsky, Bundesvorsitzender des WdF.