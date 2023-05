Neue Verordnung für Osttirol: Vierter Wolf in Tirol zum Abschuss freigegeben

In 100 der 155 Osttiroler Jagdgebiete darf in den kommenden acht Wochen ein Wolf erlegt werden. Es ist bereits die dritte Abschussverordnung für Osttirol.

Prägraten – Elf tote und rund 30 vermisste Schafe im Almgebiet von Prägraten – diese Bilanz des Pfingstwochenendes führt zur bereits dritten Abschussanordnung der Tiroler Landesregierung für einen Wolf im Bezirk Lienz, wie diese am Mittwochnachmittag mitteilte. Die Verordnung tritt um Mitternacht in Kraft und gilt somit ab 1. Juni für acht Wochen. In 100 von 155 Jagdgebieten in Osttirol könne somit ein Wolf geschossen werden, hieß es seitens des Landes. Fünf Jagdgebiete sind überlappend von zwei Verordnungen umfasst. Dort können zwei Wölfe erlegt werden.

In Summe sind in Tirol derzeit vier Abschussverordnungen für einen Wolf in Kraft – drei in Osttirol und eine im Ötztal. Sowohl im Ötztal als auch in Osttirol wurde die Anwesenheit eines Wolfes inzwischen mehrfach durch genetische Untersuchungsergebnisse bestätigt.