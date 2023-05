Pendel schlägt aus für Doskozil: Wiener SPÖ-Chef Ludwig gibt die Abstimmung frei

Drei Tage vor der Entscheidung im Machtkampf dreht sich Stimmung hin zu Doskozil. Jetzt hängt alles von der Dramaturgie am Parteitag ab.

Wien – Am Dienstag traf sich der 100-köpfige Wiener Ausschuss der SPÖ. Und dabei ließ der SPÖ-Chef und Bürgermeister Michael Ludwig aufhorchen. Er gab die Abstimmung am Parteitag explizit frei. Das war dann doch überraschend. Schließlich war er bei der Mitgliederbefragung für die Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Und er tendierte nach der knappen Niederlage von Rendi-Wagner hin zu Babler.

Die nunmehr neutrale Haltung des Wiener Bürgermeisters könnte am Parteitag das Pendel Richtung Doskozil ausschlagen lassen, wurden doch bislang die Funktionäre der Wiener SPÖ mehrheitlich im Babler-Lager verortet. Auch bei den Funktionären der Gewerkschaft zeigt sich drei Tage vor dem Parteitag in Linz keine einhellige Meinung. Bei den Spitzenfunktionären der Gewerkschaft ist aber die Ablehnung Doskozils ausgeprägter.

Bei den Länder-Funktionären kann Doskozil außer bei seinen Burgenländern vor allem in Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark mit einem Überhang rechnen. Vorarlberg ist im Babler-Lager, eine offene Situation herrscht in Kärnten und Tirol vor.

Vorsitzkandidat Babler muss sich zudem wegen einer umstrittenen EU-kritische Aussage verteidigen. Babler nennt die EU in dem nun aufgetauchten Video-Mitschnitt aus dem Jahr 2020 etwa das „aggressivste außenpolitische militärische Bündnis, das es je gegeben hat“. Die Union sei in der Doktrin „schlimmer als die NATO“. Er finde die EU „überhaupt nicht leiwand“, sagt Babler in dem Podcast des PR-Beraters Rudolf Fußi. Fußi gilt als Unterstützer von Doskozil.