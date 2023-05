Tödlicher Badeunfall in Kitzbühel: 78-Jähriger im Schwarzsee ertrunken

Kitzbühel – Im Kitzbüheler Schwarzsee ist am Mittwoch ein Mann ertrunken. Laut Wasserrettung hatte ein Badegast gegen 13.30 Uhr Alarm geschlagen. Zeugen zufolge war ein älterer Mann in den See gestiegen und beim Schwimmen plötzlich ohne Hilfeschreie untergegangen. Die sofortige Suche nach dem Mann durch Anwesende blieb erfolglos, worauf der Bademeister die Rettungskette in Gang setzte.