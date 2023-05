Zum 30. Jubiläum des Festivals: Die Klangspuren verjüngen sich

Schwaz, Innsbruck – Die Schwazer Klangspuren gehen heuer zum 30. Mal an den Start. Wobei das „Schwazer“ im Titel zumindest geografisch nur noch die halbe Wahrheit erzählt: Lediglich rund die Hälfte der heuer zwischen 7. und 24. September stattfindenden Jubiläumsausgabe findet tatsächlich in Schwaz und Umgebung statt. 30 Kilometer innaufwärts hat sich Innsbruck mit Spielorten wie dem Haus der Musik, der Hofkirche, dem Treibhaus, der p.m.k., dem Landesmuseum oder St. Bartlmä als zweites Zentrum dieses, nach Eigendefinition, Festivals für zeitgenössische Musik etabliert. „In Schwaz ist es nicht so leicht, die passenden Locations zu finden“, nennt Christof Dienz als Grund für die Wanderbewegung in Richtung Landeshauptstadt.