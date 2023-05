Gestiegene Kosten: Wohnen wird zum finanziellen Problem

Wien – Die Tiroler Immobilienpreise sind im vergangenen Jahr erneut stark gestiegen, bremsten sich gegen Jahresende aber ein. Das verdeutlicht nun auch der neue Wohn-Bericht der Statistik Austria. Wer sich im vergangenen Jahr eine Wohnung kaufte, zahlte demnach im Mittel 5333 Euro pro Quadratmeter (Median = bei der Hälfte aller Wohnungskäufe wurde mehr gezahlt, die andere Hälfte zahlte weniger). Das sind 15,6 Prozent mehr als noch im Jahr 2021 und fast doppelt so viel wie im Jahr 2015 (2894 Euro). Ein Haus in Tirol kostete im Vorjahr demnach im Mittel 5202 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche – 11,2 Prozent mehr als 2021 und mehr als doppelt so viel wie im Jahr 2015 (2417 Euro).