Sommer-Uni: Kinder können in Römerstadt Aguntum forschen

Dölsach – Kinder können den besten Wissenschafter auf dem falschen Fuß erwischen. „Man lernt nie aus. Kinder fragen unverblümt, warum ein Wissenschafter sich zum Beispiel ausführlich mit einem Käfer beschäftigt. Wir dürfen alles fragen, uns unsere eigene Neugierde bewahren, und wollen auch unsere Kinder früh für Forschung begeistern“, fasst Silvia Prock, Leiterin der Jungen Uni Innsbruck, die Idee der Sommer-Uni für Kinder zusammen. Diese Initiative gibt es in ganz Österreich. Tirolweit bietet die Junge Uni Innsbruck auch heuer wieder den ganzen Sommer über 100 Kurse an.

Standortleiter Fadi Dohnal hatte die Kinderuni am Campus Technik in Lienz gemeinsam mit Mitarbeiterin Julia Außersteiner einige Jahre lang begeistert aufgenommen. Kurse wie die Konstruktion einer flugtüchtigen Rakete waren sofort ausgebucht. Auch Vorträge haben Universitätsangehörige am Campus gehalten und die jungen Zuhörer in kindgerechter Erzählsprache zum Beispiel auf einen Abstecher ins Weltall mitgenommen. Dann kam Corona.