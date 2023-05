Radfahrerin im Ötztal von Traktoranhänger überrollt und getötet

Ötztal-Bahnhof – Eine 77-Jährige Frau ist am Mittwoch in Ötztal-Bahnhof von einem Traktoranhänger überrollt und getötet worden. Laut Polizei fuhr die Einheimische gegen 12.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf einer Gemeindestraße, als ihr ein größerer Traktor mit Anhänger entgegenkam. Aufgrund der Steigung und der Fahrbahnverengung blieb dessen 58-jähriger Lenker in einer Rechtskurve stehen. Da die Frau ebenfalls am rechten Fahrbahnrand anhielt, setzte der Mann seine Fahrt in Schrittgeschwindigkeit fort und fuhr mit entsprechendem Abstand an der Frau vorbei.