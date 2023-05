Erstmals wird eine Frau die Kaufleute in Reutte führen

Am Mittwochabend ging eine Ära in Reutte zu Ende. Der längstdienende Obmann der Reuttener Kaufmannschaft triat nicht mehr zu den Neuwahlen an. Als Christian Senn vor beinahe 16 Jahren zum Obmann gewählt wurden, traute ihm nicht jeder das Amt zu. Dies sollte er bald eindrucksvoll widerlegen. In den Jahren danach war ihm öfter einmal nach Aufhören zumute, einfach weil die Jahre ins Land gegangen waren. Immer wieder wurde er aber geradezu ins Amt gebettelt.