Nauders – Ein 77-Jähriger wollte am Mittwoch in Nauders Unkraut verbrennen und hat dabei eine Hecke in Brand gesetzt. Der Mann rückte dem Unkraut auf seiner Parkplatzfläche mit einem Gasbrenner zu Leibe. Dabei geriet dürres Laub in Brand, welches schließlich die Thuja-Hecke entzündete. Fünf Meter Hecke und ein angrenzender Holzzaun brannten ab. Die Freiwillige Feuerwehr Nauders löschte das Feuer. (TT.com)