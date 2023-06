Kanada kämpft gegen Waldbrände

Feuerwehrleute in der ostkanadischen Provinz Nova Scotia kämpfen weiter verzweifelt gegen mehrere außer Kontrolle wütende Waldbrände. Nova Scotia sehe sich einer Krise gegenüber und brauche "jede Hilfe, die wir kriegen können", sagte Provinzregierungschef Tim Houston am Mittwoch (Ortszeit). Die Feuer seien "beispiellos". Am Mittwoch wüteten 14 Waldbrände in der Provinz, eines davon nahe der Großstadt Halifax. Mehr als 200 Gebäude wurden bereits beschädigt oder zerstört.