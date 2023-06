Stoltenberg erwartet NATO-Einigung auf Ukraine-Hilfe

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erwartet eine Einigung der Bündnispartner auf ein neues Unterstützungsprogramm für die von Russland angegriffene Ukraine. Er gehe davon aus, dass beim nächsten NATO-Gipfel im Juli in Litauen ein langfristiger Plan vereinbart werde, sagte er am Donnerstag bei einem Treffen der NATO-Außenminister in Oslo. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock erklärte indes, derzeit komme eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine nicht in Betracht.





Die Tür der Allianz für weitere Beitritte stehe zwar offen, sagte Baerbock in Oslo. Dies gelte vor allem für Schweden, aber grundsätzlich auch für die Ukraine. "Zugleich ist auch klar, dass wir mitten in einem Krieg nicht über eine neuere Mitgliedschaft sprechen können", betonte Baerbock mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Stoltenberg erklärte, das Ziel müsse es sein, die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine nachhaltig zu stärken. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Bündniskreisen war zuletzt im Gespräch, das Unterstützungsprogramm auf zehn Jahre anzulegen und jährlich mit etwa 500 Millionen Euro auszustatten. Damit könnten auch zusätzliche Übungen, Digitalisierungsprogramme und institutionelle Reformen unterstützt werden. Stoltenberg sagte: "Wenn man sich das Schlachtfeld in der Ukraine anschaut, dann sieht man, dass es noch einen langen Weg gibt, um sicherzustellen, dass alles, was sie tun, vollständig mit der NATO interoperabel ist."

Zu möglichen ukrainischen Angriffen auf Ziele in Russland sagte der NATO-Generalsekretär, die Ukraine habe das Recht sich zu verteidigen. Kremlchef Wladimir Putin habe diesen Krieg begonnen und könne ihn auch wieder beenden, um Frieden und Stabilität zu schaffen. Das Ministertreffen in Oslo gilt als wichtige Vorbereitung für den NATO-Gipfel der Staats- und Regierungschefs am 11. und 12. Juli in Vilnius.

Im Fall Schwedens bekräftigte Baerbock, dass das nordische Land bis zum NATO-Gipfel am 11. und 12. Juli in der litauischen Hauptstadt Vilnius Mitglied im Bündnis sein müsse. Beim NATO-Gipfel vor einem Jahr in Madrid hätten alle Mitgliedstaaten Finnland und Schweden das Wort gegeben, dass sie in die NATO aufgenommen würden. "Dieses Wort gilt, und darauf müssen wir uns gegenseitig als Partner in einem Verteidigungsbündnis verlassen können", sagte die deutschen Grünen-Politikerin.

Finnland ist mittlerweile als 31. Mitglied der NATO beigetreten. Die Aufnahme Schwedens wird nach wie vor von der Türkei blockiert, die der Regierung in Stockholm mangelnde Unterstützung im Kampf gegen kurdischen Extremismus vorwirft. Die Wiederwahl des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat nun die Hoffnung im Bündnis genährt, dass sich die Haltung der Regierung in Ankara ändern könnte.

Schwedens Außenminister Tobias Billström, der an den Beratungen in Oslo teilnimmt, zeigte sich vor dem Treffen zuversichtlich. "Das ist kein Sprint, sondern ein Marathon, und wir sehen das Ende davon", sagte Billström bei seiner Ankunft mit Blick auf den NATO-Beitritt seines Landes. Sein Land erfülle alle Voraussetzungen für die Aufnahme in die transatlantische Allianz. Die Türkei und auch Ungarn müssten den Beitritt nun ratifizieren, forderte Billström. Auch die endgültige Zustimmung der Regierung in Budapest steht noch aus.