Tschechischer Präsident Pavel zu Antrittsbesuch in Wien

Der tschechische Staatspräsident Petr Pavel ist zum ersten Mal zu einem offiziellen Besuch in Österreich, seit seinem Amtsantritt Anfang März. Der ehemalige Generalstabschef, der von seiner Ehefrau Pavla begleitet wird, war am Mittwoch mit dem Zug angereist. Am Donnerstag hat er Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) auf dem Programm.