Gedenkrennen für getöteten Jogger im Trentino: Teilnehmer meldet sich als „JJ4“ an

Familie und Freunde jenes 26-jährigen Mannes, der im Trentino bei einer Bärenattacke ums Leben kam, wollten mit einem Gedenkrennen an den leidenschaftlichen Läufer erinnern. Doch die Teilnehmerliste sorgt für Aufregung.

Trient – Um dem verstorbenen 26-jährigen Jogger aus dem Trentino zu gedenken, der am 5. April in einem Wald in Caldes von einem Bären getötet worden war, wurde ein Rennen für den leidenschaftlichen Läufer ins Leben gerufen. Doch die Teilnehmerliste sorgt für Aufregung: Eine Person hat sich unter dem Namen "Gaia – JJ4" angemeldet. Das ist der Name jener Problembärin, die für die tödliche Attacke verantwortlich gemacht wurde. Das Tier wurde nach wochenlanger Suche eingefangen und eingesperrt, ein Abschussbefehl des Landes wurde vom Gericht ausgesetzt. Tierschützer legten dann auch noch ein Gutachten vor, das beweisen sollte, dass nicht "JJ4" für die tödliche Attacke verantwortlich war.





Die Freundin des Verstorbenen zeigte sich auf ihrer Facebook-Seite entsetzt: „Ein Gedenkrennen für einen jungen Mann, der 2023 von einem Bären zerfleischt wurde, und jemand findet es lustig, sich in der Teilnehmerliste mit dem Namen der Bärin anzumelden. Ihr habt alles mögliche geschrieben, und ich habe euch schreiben lassen, so habt ihr seine und meine Person besudelt. Das geht aber zu weit, meine Lieben“.

Zum Schluss setzt die junge Frau hinterher: "Extremisten, brennt in der Hölle!" Die Familie des Verstorbenen hatte sich in den vergangenen Wochen mehrfach geäußert, weil zahlreiche Tierschützer sie im Netz persönlich angegriffen hatten und dem 26-Jährigen die Schuld an seinem eigenen Tod gegeben hatten.

Erst am Mittwoch war bekannt geworden, dass der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti unter Polizeischutz gestellt werden musste, nachdem er in den vergangenen Tagen einen Drohbrief erhalten hatte. Der Brief war mit "Der einsame Wolf" unterzeichnet und enthielt Drohungen gegen Fugatti und seine Kinder. Die Ermittlungen der Polizei in Trient konzentrieren sich auf Tierschützer. (TT.com)