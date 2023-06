Toter in Salzburg Wohnung entdeckt: Gewalttat nicht ausgeschlossen

In einer Wohnung in Salzburg-Schallmoos ist die Leiche eines 52-jährigen Mannes gefunden worden. Ein Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden.

Salzburg – In der Stadt Salzburg ist am Mittwochabend ein 52-Jähriger tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Die Polizei konnte bisher ein Fremdverschulden nicht ausschließen. Die Todesursache war vorerst unklar. Die Staatsanwaltschaft ordnete deshalb die Obduktion des Mannes an. Nähere Informationen würden derzeit nicht vorliegen, erklärte am Donnerstagvormittag eine Polizeisprecherin auf APA-Anfrage.