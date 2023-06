Inflation sank in Österreich auf 8,8 Prozent, im Euro-Raum auf 6,1 Prozent

Mit 8,8 Prozent im Mai ist die Teuerungsrate Österreichs immer noch weit höher als in anderen Ländern der Eurozone. Deutschland meldete zum Beispiel für Mai einen Preisauftrieb von 6,1 Prozent.

Wien – Die Teuerungswelle in Österreich ebbt langsam ab. Im Mai gab es laut Schnellschätzung der Statistik Austria eine Inflation von 8,8 Prozent, der niedrigste Wert seit Juni 2022. Im April hatte die Teuerung noch 9,7 Prozent betragen. Von September bis Februar war sie zweistellig. Grund für die sinkende Inflation sind derzeit vor allem billige fossile Treibstoffe. "Auch bei den Nahrungsmitteln schwächt sich der Preisauftrieb weiter ab", so Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas.

Der Preisschub im Euro-Raum hat sich im Mai unerwartet deutlich abgeschwächt. Die Verbraucherpreise legten im vergangenen Monat binnen Jahresfrist nur noch um 6,1 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten mit einer höheren Inflation von 6,3 Prozent gerechnet. Noch im April hatte die Teuerungsrate leicht auf 7,0 Prozent zugelegt nach 6,9 Prozent im März.

Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) sprach heute von einem "starken Rückgang" der Teuerungsrate im Land, der vor allem auf die rückläufigen Energiepreise zurück zu führen sei. 'Wir sehen eine Dynamik nach unten", so der Minister am Rande einer Pressekonferenz.

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) nannte den Rückgang "erfreulich", der Wert sei aber immer noch zu hoch. "Daher müssen wir nachfragesteigernde Maßnahmen sukzessive reduzieren", erklärte Brunner. Damit gemeint ist, dass das Geld der Regierung nach den hohen Einmalzahlungen an alle Haushalte im Vorjahr nun nicht mehr so locker sitzt. "Wir müssen jetzt noch stärker durch eine sukzessive Reduktion der expansiven Ausgabenpolitik zur Inflationssenkung beitragen", so Brunner.