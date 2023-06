Heidi, wir haben ein paar Fotos für dich!

Man sieht es ihr nicht an, doch Heidi Klum wird heute 50. Die Karriere des Topmodels begann – welch ein Zufall – bei einem Modelwettbewerb.

Köln – Die einen sind genervt von ihrer hohen Stimme, die anderen von ihrer Dauerpräsenz, die Dritten stört, dass sie ihre Brüste „Hans und Franz“ ständig in Szene setzen muss, die Vierten mokieren sich, dass die Models in ihrer Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ vorgeführt werden. Selbstvermarktungstalent Klum spaltet die Gemüter, doch eines muss man der Moderatorin lassen: Sie ist erfolgreich und hat sich mit Disziplin ein Imperium aufgebaut.