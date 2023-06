Jugendliche sollen Mann bei Maibaumwache in Bayern angezündet haben

Oberpöring – Ein Mann soll im niederbayerischen Oberpöring von zwei Jugendlichen mit brennbarer Flüssigkeit besprüht und anschließend mit einem Feuerzeug angezündet worden sein. Der 40-Jährige habe schwere Brandverletzungen im Gesicht und am Körper erlitten, berichtete die Polizei am Donnerstag. Er kam nach der mutmaßlichen Tat in der Nacht zum 30. April in eine Spezialklinik.