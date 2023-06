Suchaktion im Fall Maddie in Portugal: Gegenstände wurden sichergestellt

Unklar ist, ob sie Bezug zu dem verschwundenen Mädchen haben. In den kommenden Tagen werden die Gegenstände ausgewertet.

Lissabon, London, Braunschweig – Bei der neuerlichen Suchaktion im Fall der vor 16 Jahren verschwundenen Madeleine McCann in der vergangenen Woche wurden Gegenstände sichergestellt. "Ob einzelne der Gegenstände tatsächlich einen Bezug zu dem Fall Madeleine McCann haben, lässt sich derzeit noch nicht sagen", teilte die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Donnerstag mit. Die Gegenstände sollen in den kommende Tagen ausgewertet werden.