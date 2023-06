Großeinsatz nach Schüssen in der Steiermark: Mutmaßlicher Täter tot aufgefunden

Mooskirchen – In Fluttendorf in der Gemeinde Mooskirchen in der Weststeiermark (Bezirk Voitsberg) soll am Donnerstag ein älterer Mann einen jüngeren erschossen haben. Cobra-Beamte retteten mehrere Personen aus dem Keller eines Zweifamilienhauses. Hintergrund und nähere Umstände waren zunächst noch unklar. Zwischen Opfer und mutmaßlichem Täter besteht ein Verwandtschaftsverhältnis, bestätigte die Polizei auf APA-Anfrage. Auch der Tatverdächtige wurde am Nachmittag tot im Haus aufgefunden.