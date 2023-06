Motorradunfall in Itter endete für 20-jährigen Lenker glimpflich

Itter – Glück im Unglück hatte am Donnerstag in der Früh ein 20-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in Itter. Der Einheimische war gegen 7.30 Uhr auf der Brixentaler Straße in Richtung Wörgl unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve aus unbekannten Gründen plötzlich stark abbremste.