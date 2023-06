Umbruch bei Reuttes Kaufleuten: Carina Frei ist erste Obfrau

Reutte – Mittwochabend wurde bei der Kaufmannschaft Reutte ein völlig neues Kapitel aufgeschlagen. Die Vereinigung könnte sich künftig auch Kauffrauschaft nennen. Denn erstmals in der 44-jährigen Geschichte steht mit Carina Frei eine Frau der fast 200 Mitglieder zählenden Vereinigung vor.

Die gut vorbereiteten Neuwahlen in der Wirtschaftskammer Reutte brachten Harald Stenico und Levi Gezzele als Stellvertreter. Christian Senn trat, wie berichtet, nach 16 Jahren Obmannschaft nicht mehr an. Er erhielt langanhaltenden Applaus – mehr gibt dieses Ehrenamt nicht her.