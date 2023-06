„Spuren der Nachhaltigkeit” beim Karwendelmarsch, Startplätze nach wenigen Stunden ausverkauft

Innsbruck – Es ist der 26. August 2023, kurz vor sechs Uhr Früh. Etwas unkoordiniert wärmen sich einige der Teilnehmer auf, andere stehen nervös vor der Toilette in der Schlange. Um Punkt sechs Uhr fällt der Startschuss und die Masse setzt sich in Bewegung. So war es beim Karwendelmarsch bisher, so wird es wohl auch in diesem Jahr bei der 14. Auflage sein. Von Scharnitz geht es dann in 52 Kilometern und knapp 2200 Höhenmetern quer durch das Karwendel bis nach Pertisau am Achensee. Die kürzere Distanz endet bereits nach 35 Kilometern in der Eng.