15-jähriger Mopedfahrer bei Kollision mit Auto in Wattens verletzt

Wattens – Beim Zusammenstoß mit einem abbiegenden Auto ist am Mittwochabend in Wattens ein 15-jähriger Mopedlenker verletzt worden. Der junge Einheimische fuhr gegen 19.15 Uhr die Neubaugasse entlang, vor ihm fuhr eine 44-Jährige mit dem Auto in dieselbe Richtung.