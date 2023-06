Osttiroler Enten-Charity geht am 24. Juni am Tristacher See ins Finale

Lienz – Fünf Jahre ist es her, dass die Wasserrettung Osttirol eine „Enten-Charity-Aktion“ ins Leben gerufen hat. Sponsoren stellten Tausende Schwimmenten in unterschiedlichen Größen zur Verfügung. Aus dem Verkaufserlös konnte die Wasserrettung einen guten Teil ihrer Kosten für die neue Einsatzzentrale bestreiten. Ein Jahr später sind andere Blaulichtorganisationen auf den Zug aufgesprungen. Die Erlöse wurden in einem Hilfsfonds gesammelt.