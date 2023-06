76-Jähriger landete in Sillian mit Gleitschirm in Baum

Sillian – Kurz nach dem Abheben vom Startplatz „Stalp“ in Sillian bekam ein 76-jähriger Paragleiter am Donnerstag wegen des Windes Probleme mit seinem Gleitschirm und konnte diesen nicht mehr rechtzeitig manövrieren. Dadurch flog der Mann in den nahegelegenen Wald, wo sich der Schirm in einem Baum verhakte. Der 76-Jährige konnte selber den Notruf absetzen und wurde durch die Bergrettung Sillian unverletzt vom Baum geborgen. (TT.com)