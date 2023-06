19-Jähriger stürzte auf Baustelle in Schwendau Kopf voraus auf Beton

Schwendau – Bei Schalungsarbeiten auf einer Baustelle in Schwendau hat sich am Donnerstag ein junger Arbeiter verletzt. Der 19-Jährige stolperte, als er er ein Rüstbrett betrat, fiel erst mit dem Rücken auf eine senkrecht stehende Schaltafel und stürzte dann aus rund drei Metern Höhe Kopf voraus auf den Betonboden. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in die Sportklinik Mayrhofen eingeliefert. (TT.com)