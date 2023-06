Schwaz – Eine Motorradlenkerin wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw in Schwaz verletzt. Dessen 38-jähriger Lenker fuhr am Carl-Rieder-Weg rückwärts, als es zu der Kollision kam. Die 57-Jährige kam zu Sturz und verletzte sich dabei. Sie wurde ins Krankenhaus Schwaz gebracht. (TT.com)